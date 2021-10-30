В рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги в Кропивницком "Ингулец" принимал "Верес". Матч завершился безголевой ничьей.
Ближе всего к голу был "Верес" - на 9-й минуте матча после удара Валерия Кучерова мяч попал в штангу.
"Верес" набрал 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. У "Ингульца" - 9 очков и двенадцатая позиция.
"Ингулец" - "Верес" - 0:0
"Ингулец": Гальчук, Полегенько, Поспелов, Ковалев (Салем, 71), Асмелаш, Коробенко, Шишка, Козак (Коваленко, 71), Запорожец (Бартулович, 90+2), Шарай, Ситало
"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько (Полюлях, 82), Пасич, Панасенко (Гегедош, 75), Тимофеенко (Гечев, 82), Сергийчук (Шестаков, 75)
Видеообзор матча
1-й тайм
2-й тайм
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