Днепряне одержали минимальную победу в матче.

В 8-м туре Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" одержал домашнюю победу над "Вересом".

На 75-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Михаила Сергейчука, который получил прямую красную карточку.

Уже через три минуты "Днепр-1" забил победный мяч. Его автором стал Марио Чуже, которому оставалось не промахнуться по воротам после паса Невена Джурасека.

"Днепр-1" набрал 16 очков и идет в УПЛ четвертым. "Верес" (11 очков) занимает восьмое место.

"Днепр-1" - "Верес" - 1:0

Гол: Чуже, 78

"Днепр-1": Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 68), Адамюк, Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок (Когут, 63), Назаренко (Чуже, 65), Джурасек (Ди Франко, 90+1), Гуцуляк (Билл, 63), Довбик

"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров (Петко, 83), Клец (Полулях, 80), Г. Пасич (Дахновский, 84), Панасенко (Шестаков, 81), Е. Пасич (Тимофеенко, 80), Сергийчук

Предупреждения: Сваток, Добвик, Джурасек, Адамюк - Тимофиенко

Удаление: Сергийчук, 75

Видео гола

Украинская Премьер-лига: 8-й тур

Автор: Антон Дударь