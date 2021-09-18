В 8-м туре Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" одержал домашнюю победу над "Вересом".
На 75-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Михаила Сергейчука, который получил прямую красную карточку.
Уже через три минуты "Днепр-1" забил победный мяч. Его автором стал Марио Чуже, которому оставалось не промахнуться по воротам после паса Невена Джурасека.
"Днепр-1" набрал 16 очков и идет в УПЛ четвертым. "Верес" (11 очков) занимает восьмое место.
"Днепр-1" - "Верес" - 1:0
Гол: Чуже, 78
"Днепр-1": Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 68), Адамюк, Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок (Когут, 63), Назаренко (Чуже, 65), Джурасек (Ди Франко, 90+1), Гуцуляк (Билл, 63), Довбик
"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров (Петко, 83), Клец (Полулях, 80), Г. Пасич (Дахновский, 84), Панасенко (Шестаков, 81), Е. Пасич (Тимофеенко, 80), Сергийчук
Предупреждения: Сваток, Добвик, Джурасек, Адамюк - Тимофиенко
Удаление: Сергийчук, 75
Видео гола
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