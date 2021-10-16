В рамках 11-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимал "Колос" и одержал победу.
Оба гола были забиты в первом тайме. Сперва Данил Игнатенко отличился ударом с лета, а затем Артем Довбик забил со штрафного.
"Днепр-1" набрал 22 очка и поднялся на третье место в УПЛ. Но "Ворскла" (21 очко) свой матч этого тура еще не проводила.
"Колос", у которого в активе 11 очков, идет на одиннадцатом месте.
"Днепр-1" - "Колос" - 2:0
Голы: Игнатенко, 23, Довбик, 38
"Днепр-1": Кожокару, Логинов, Дубинчак, Кравченко, Сваток, Пихаленок (Билл, 90), Игнатенко, Назаренко (Чуже, 74), Гуцуляк (Ярмолюк, 85), Джурасек (Ди Франко, 73), Довбик
"Колос": Фесюн, Ром, Павловец, Черноморец (Гавриш, 82), Новак, Задоя (Милько, 59), Чурко, Ильин (Сантос, 82), Богданов, Костышин (Велетень, 62), Ренан Абнер (Лысенко, 46)
Предупреждения: Джурасек, Дубинчак, Игнатенко - Богданов, Лысенко
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