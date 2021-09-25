Киевское "Динамо" в рамках 9-го тура чемпионата Украины играло во Львове с "Рухом". Команда Мирчи Луческу одержала победу.
Оба мяча гости забили до перерыва - сперва пенальти реализовал Виктор Цыганков, а затем Денис Гармаш забил уже свой третий гол в текущем чемпионате.
"Динамо" набрало 25 очков и сохранило 3 очка перевеса над "Шахтером" в чемпионской гонке. "Рух", у которого 8 очков, занимает девятое место.
"Рух" - "Динамо" - 0:2
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Голы: Цыганков, 29 (с пенальти), Гармаш, 38
"Рух": Панькив, Гагун, Белый, Мартынюк, Мысык, Карасюк, Сыч, Климчук (Лях, 58), Притула (Ориховский, 65), Бойчук (Рунич, 65), Борячук (Кондраков, 58)
"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Шабанов, Миколенко (Караваев, 77), Андриевский, Шепелев, Цыганков (Де Пена, 85), Гармаш, Вербич (Витиньо, 61), Супряга (Шкурин, 62)
Предупреждения: Сыч, Гагун, Белый, Карасюк
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