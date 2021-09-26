В матче 9-го тура чемпионата Украины "Десна" в Чернигове принимала "Металлист 1925".
Гости вышли вперед уже на 1-й минуте поединка. "Десна" смогла довольно быстро отыграться, но после перерыва Дмитрий Кравченко ударом в дальний гол поставил точку в матче.
"Десна", у которой 16 очков, занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" набрал 10 очков и поднялся на девятую позицию.
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"Десна" - "Металлист 1925" - 1:2
Голы: Тотовицкий, 12 - Марлисон, 1, Кравченко, 49
"Десна": Мысак, Болбат, Ковтун (Шевцов, 85), Селин, Картушов, Калитвинцев, Домбровский, Завийский, Волошин (Безбородько, 41), Тотовицкий, Будковский (Дегтярев, 80)
"Металлист 1925": Сидоренко, Шершень, Кравченко (Голодюк, 73), Ткачук (Западня, 40), Ченбай, Габелок, Крыськив, Ременюк, Фабиньо (Ермаков, 79), Батюшин (Савин, 46), Марлисон (Зубков, 72)
Предупреждения: Волошин - Фабиньо, Кравченко, Габелок
Видеообзор матча
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