Клуб из Чернигова уступил "Металлисту 1925".

В матче 9-го тура чемпионата Украины "Десна" в Чернигове принимала "Металлист 1925".

Гости вышли вперед уже на 1-й минуте поединка. "Десна" смогла довольно быстро отыграться, но после перерыва Дмитрий Кравченко ударом в дальний гол поставил точку в матче.

"Десна", у которой 16 очков, занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" набрал 10 очков и поднялся на девятую позицию.

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"Десна" - "Металлист 1925" - 1:2

Голы: Тотовицкий, 12 - Марлисон, 1, Кравченко, 49

"Десна": Мысак, Болбат, Ковтун (Шевцов, 85), Селин, Картушов, Калитвинцев, Домбровский, Завийский, Волошин (Безбородько, 41), Тотовицкий, Будковский (Дегтярев, 80)

"Металлист 1925": Сидоренко, Шершень, Кравченко (Голодюк, 73), Ткачук (Западня, 40), Ченбай, Габелок, Крыськив, Ременюк, Фабиньо (Ермаков, 79), Батюшин (Савин, 46), Марлисон (Зубков, 72)

Предупреждения: Волошин - Фабиньо, Кравченко, Габелок

Видеообзор матча

Украинская Премьер-лига: 9-й тур

Автор: Антон Дударь