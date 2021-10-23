В битве аутсайдеров сильнейшего не оказалось.

В 12-м туре УПЛ состоялась битва аутсайдеров. В Одессе местный "Черноморец" принимал "Львов".

В период с 70-й по 77-ю минуту команды обменялись голами и разошлись миром - 1:1. Отметим, что для наставника "Львова" Олега Дулуба это был особенный поединок, ведь белорусский тренер возглавлял "Черноморец" в 2017 году.

"Черноморец" - "Львов" - 1:1

Голы: Михайленко, 71 - Эрнест, 77

"Черноморец": Кучерук, Дубко, Биловар, Вантух, Путря, Кузик (Авагимян, 70), Михайленко, Вачиберадзе (Исаенко, 69), Смирный, Цитаишвили, Бугай (Ванат, 70)

"Львов": Ильющенков, Брикнер, Романчук, Лека, Якимец (Ременяк, 59), Чирьяк (Ныч, 59), Довгий, Зозуля (Грысьо, 75), Эрнест, Политыло, Альваро (Семенив, 67)

Видео обзор поединка.

УПЛ: 12-й тур

Автор: Артем Будрин