В 12-м туре УПЛ состоялась битва аутсайдеров. В Одессе местный "Черноморец" принимал "Львов".
В период с 70-й по 77-ю минуту команды обменялись голами и разошлись миром - 1:1. Отметим, что для наставника "Львова" Олега Дулуба это был особенный поединок, ведь белорусский тренер возглавлял "Черноморец" в 2017 году.
"Черноморец" - "Львов" - 1:1
Голы: Михайленко, 71 - Эрнест, 77
"Черноморец": Кучерук, Дубко, Биловар, Вантух, Путря, Кузик (Авагимян, 70), Михайленко, Вачиберадзе (Исаенко, 69), Смирный, Цитаишвили, Бугай (Ванат, 70)
"Львов": Ильющенков, Брикнер, Романчук, Лека, Якимец (Ременяк, 59), Чирьяк (Ныч, 59), Довгий, Зозуля (Грысьо, 75), Эрнест, Политыло, Альваро (Семенив, 67)
Видео обзор поединка.
УПЛ: 12-й тур
- 12-й тур УПЛ проходит с 22 по 24 октября: где и когда смотреть матчи чемпионата Украины.
- В стартовом матче тура "Десна" и "Александрия" поделили очки.
- "Металлист 1925" в домашнем поединке уничтожил "Ингулец", забив 4 гола.
- "Верес" обыграл "Мариуполь" благодаря дублю Михаила Шестакова.
- "Шахтер" одолел "Ворсклу", которая была в меньшинстве большую половину игры.