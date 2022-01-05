Владимира Малюты не стало на 81-м году жизни.

5 января в возрасте 80 лет перестало биться сердце легендарного врача киевского "Динамо" Владимира Игоревича Малюты.

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Малюта работал в "Динамо" с 1975 года по 2018. Специалист возглавлял медицинский центр "бело-синих". Соболезнования семье погибшего выразил президент киевского клуба Игорь Суркис.

"Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому "Динамо", который без преувеличения в течение многих лет вносил весомый вклад в успехи нашего клуба и всего отечественного спорта.

Считаю, что футбольному клубу "Динамо" очень повезло, что такой профессионал и замечательный человек большую часть своей жизни посвятил клубу и направил весь свой талант и энергию на его медицинское обеспечение и развитие.

Новатор в своем деле, он не ограничивался лишь лечением спортивных травм, а вывел функции медицинского персонала клуба на новый уровень, заботясь о здоровье, ежедневном рационе и правильном режиме футболистов, что сейчас уже признают неотъемлемой частью успеха в любом виде спорта", - сказано в сообщении Суркиса.

Напомним, что недавно горе случилось в семье Олега Гусева.

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