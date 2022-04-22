Донецкий "Шахтер" сообщил о смерти Виктора Звягинцева.

Ушел из жизни легендарный в прошлом защитник донецкого "Шахтера" Виктор Звягинцев.

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

Бывший капитан "Шахтера" и игрок сборной СССР скончался в возрасте 71 года в оккупированном Донецке. О причинах смерти легендарного футболиста не сообщается.

Свои соболезнования семье экс-игрока "горняков" выразил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Виктор Александрович стал одним из символов великого поколения "горняков" 1970-х годов, был выдающимся футболистом и прекрасным человеком. Он заслужил огромное уважение миллионов болельщиков и навсегда вписал свое имя в историю клуба.

От имени семьи ФК "Шахтер" приношу самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Звягинцева. Вечная память...", - написал Палкин в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что на 87-м году жизни скончался легендарный защитник киевского "Динамо" Василий Турянчик.

Виктор Звягинцев: достижения в карьере