Ушел из жизни легендарный в прошлом защитник донецкого "Шахтера" Виктор Звягинцев.
Об этом сообщила пресс-служба "горняков".
Бывший капитан "Шахтера" и игрок сборной СССР скончался в возрасте 71 года в оккупированном Донецке. О причинах смерти легендарного футболиста не сообщается.
Свои соболезнования семье экс-игрока "горняков" выразил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.
"Виктор Александрович стал одним из символов великого поколения "горняков" 1970-х годов, был выдающимся футболистом и прекрасным человеком. Он заслужил огромное уважение миллионов болельщиков и навсегда вписал свое имя в историю клуба.
От имени семьи ФК "Шахтер" приношу самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Звягинцева. Вечная память...", - написал Палкин в Фейсбуке.
Ранее сообщалось, что на 87-м году жизни скончался легендарный защитник киевского "Динамо" Василий Турянчик.
Виктор Звягинцев: достижения в карьере
- Звягинцев был воспитанником донецкого футбола. В составе "Шахтера" защитник дебютировал в 19 лет. Выступал за донецкую команду с 1969 по 1980 год с перерывами на игры за киевские СКА, ЦСКА и "Динамо".
- В 1970 году в первый же сезон в составе "Шахтера" Звягинцев выиграл приз "Лучшему дебютанту".
- Всего за восемь сезонов отыграл за "горняков" 175 матчей, становился обладателем Кубка СССР (1980) и дважды серебряным призером чемпионата СССР (1975, 1979).
- Защитник трижды входил в список лучших футболистов сезона, в составе сборной СССР выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр.
- В 1973-75 годах Виктор Звягинцев входил в число 33-х лучших футболистов СССР.
После окончания карьеры футболиста Виктор работал футбольным арбитром, а позже руководил Федерацией футбола Донецка.