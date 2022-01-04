Куксов поднимал единственный в истории луганчан титул чемпионов СССР.

Во вторник, 4 января, в Луганске умер легендарный футболист и чемпион СССР в составе луганской "Зари" Анатолий Куксов.

Жизнь экс-игрока оборвалась в возрасте 72-х лет, сообщило издание Спорт-Экспресс.

Причины смерти не называются.

Анатолий Куксов - воспитанник луганской школы "Трудовые резервы". На протяжении 19 лет (1966-1985) защищал цвета луганской "Зари", сыграв 489 игр, забив при этом 87 мячей.

В 1972 году Куксов стал бронзовым призером Олимпиады-1972 в Мюнхене в составе сборной Советского Союза.

Читайте такжеУмер бывший игрок Зари и тренер Закарпатья Игорь ГамулаВ составе "Зари" Куксов поднимал единственный в истории луганчан титул чемпионов СССР-1972. Тогда "Заря" обогнала киевское "Динамо" на пять очков. Тренировал команду в чемпионское время не менее легендарный Герман Зонин, который, к сожалению, также скончался 26 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге на 96-м году жизни.

Помимо наивысшего достижения в истории клуба, Куксов дважды выходил в финал Кубка СССР вместе с командой из Луганска.

После завершения игровой карьеры в 1985 году перешел на тренерскую работу. Он работал с "Зарей", запорожским "Металлургом", "Азовцем", "Авангардом" и "Горняком" (оба клуба - из города Ровеньки) и луганским "Коммунальником".

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