Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков перенес накануне второй инсульт.

31 октября в возрасте 53 лет скончался главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Трагическую новость сообщил на своем Facebook Андрей Шахов - близкий друг и коллега Франкова.

"Слов нет. Светлая память, друг. И спасибо за все", - написал Шахов.

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Позже трагическую новость подтвердил и официальный Телеграм-канал Франкова.

"Дорогие друзья, с большим сожалением и скорбью вынуждены сообщить, что 31 октября в 22:40, Артем Вадимович умер. Вечная память...", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Франков перенес инсульт и находился в реанимации. Его состояние описывали как непростое, но стабильное.

Это был уже второй инсульт известного журналиста.

Артем Франков родился 24 июля 1970 года в Харькове. В 2005 получил награду "Заслуженный журналист Украины". Также награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени (2012). С 1997 по 2022 он был неизменным главным редактором журнала "Футбол", который стал одним из ведущих футбольных изданий Украины.

После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину издание перешло в электронный формат и получило название "Футбол-война".

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