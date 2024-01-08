Он дважды получал "Золотой мяч".

Скончался легендарный футболист Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет.

Как пишет Bild, один из величайших защитников умер в воскресенье, 7 января 2024 года. Официально о его смерти стало известно только 8 января.

"С глубокой скорбью мы сообщаем вам, что мой муж и наш отец Франц Беккенбауэр мирно ушел из жизни вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи. Мы просим вас почтить его память в тишине и молчании. И просим вас воздержаться от любых вопросов", – заявила семья Беккенбауэра.

Видео дня

Известно, что в последние годы футболист имел проблемы со здоровьем. Он перенес инфаркт глаза, операции на сердце, и страдал болезнью Паркинсона с сопутствующей деменцией.

Кто такой Франц Беккенбауэр

Франц Беккенбауэр по праву считается одним из лучших защитников в истории футбола. Он дважды становился обладателем "Золотого мяча". Его футболист получал в 1974 и 1976 годах. Примечательно, что он – единственный игрок этой позиции, который дважды получал "Золотой мяч".

Большую часть своей карьеры легендарный защитник провел в немецкой "Баварии". С ним в составе клуб выиграл три чемпионата Западной Германии, три европейских Кубка чемпионов, а также Кубок кубков и Межконтинентальный кубок.

Также Беккенбауэр выступал в составе "Космоса", с которым трижды становился чемпионом США, и был чемпионом ФРГ, играя за "Гамбург".

Кроме того, защитник представлял сборную Западной Германии. С командой Беккенбауэр выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972-го.

После завершения карьеры игрока, Беккенбауэр стал успешным тренером. Он возглавлял сборную Германии на Чемпионате мира 1990 года, который и выиграла немецкая команда.

Он также был важной фигурой в организации Чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии. Беккенбауэр выступал в роли председателя организационного комитета и сыграл ключевую роль в успешном проведении турнира.

Вас также могут заинтересовать новости: