Игорь Гамула был воспитанником луганской "Зари".

В среду, 8 декабря, на 62-м году жизни скончался бывший главный тренер "Закарпатья" и игрок "Зари" Игорь Гамула.

Об этом сообщил официальный сайт футбольного клуба "Ростов".

Причины смерти не уточняются.

Игорь Гамула - украинский футболист и футбольный тренер. На протяжении своей карьеры Гамула выступал за луганскую "Зарю" и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Также он играл за "СКА-Ростов", "Атоммаш", херсонские "Кристалл" и "Таврию".

В составе ростовского "СКА" в 1981 году стал обладателем Кубка СССР.

Читайте такжеУмер легендарный тренер луганской ЗариЗа свою тренерскую карьеру Гамула работал в херсонской "Таврии", российском "Черноморце", "Даугаве", "Динабурге", "Закарпатье" и "Ростов". Последним местом работы специалиста был клуб "Гераклион", выступающий в любительском чемпионате Москвы.

Игорь Гамула был известен своими экспрессивными высказываниями, регулярно делал свои пресс-конференции не скучными и обыденными, а крайне яркими.

Автор: Владимир Медяник