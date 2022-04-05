Ультрас "Легии" призвали перевести деньги с матча против "Динамо" проверенным фондам.

Ультрас варшавской "Легии" Nieznani Sprawcy заявили о диалоге с ультрас киевского "Динамо", после которого призвали перевести средства с благотворительного матча против украинского гранда проверенным фондам, а не братьям Суркисам.

Польские фанаты также заявили, что намерены бойкотировать благотворительный матч "Легия" - "Динамо", который ранее анонсировал украинский клуб.

"В последние дни мы общались с фанатами "Динамо", которые обращались к нам в связи с предстоящим благотворительным матчем "Легия" – "Динамо". Они ценят нашу поддержку и благодарят за любую материальную помощь, которую постоянно получает воюющая Украина от нашего окружения.

Согласно предоставленным ими проверенным доказательствам и информации, владельцы "Динамо", братья Суркисы, всегда были пророссийскими и сотрудничали с российскими политиками и лоббистами. Григорий Суркис был членом запрещенной в Украине пророссийской политической партии. После начала войны Суркисы сбежали из Украины с деньгами. Несмотря на заявление Суркисов о помощи украинским больницам и детским домам, никаких доказательств какой-либо поддержки нет.

В связи с вышеизложенным мы решили не участвовать в этом матче. Обращаемся к руководству "Легии" с просьбой перечислить доход от этого матча на счет проверенного фонда, а не на счет владельцев "Динамо", пророссийских братьев Суркисов.

Людей, которые собираются на матч, просим реагировать на каждую попытку вывесить черно-красные флаги из уважения к польской истории", - говорится в заявлении ультрас Nieznani Sprawcy на их странице в социальной сети Facebook.

Напомним, благотворительный матч "Динамо" – "Легия" состоится 12 апреля в Варшаве. Руководство киевского гранда сообщило, что все собранные средства за этот матч будут перечислены на помощь ВСУ.

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