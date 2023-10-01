В полуфинале украинки обыграли японский клуб.

Украинская команда "Мрия-2006" стала победителем женского Кубка чемпионов мира 2023 года по пляжному футболу, который проходил в Италии.

Подопечные Юрия Клименко дошли до финала турнира, переиграв по ходу соревнований в групповом раунде нидерландскую BSZ Ladies и сальвадорскую Barra de Santiago, а в полуфинале — японскую Lazo Apego. В решающем матче украинки одолели бразильскую команду.

Финал

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Мрия-2006 (Украина) — Sao Pedro (Бразилия) — 5:3

Голы: Костюк (6), Беднарская (9), Клипаченко (22), Дубицкая (28), Дехтяр (32) — Маяра (4), Таи (31, 35)

"Мрия-2006": Терех, Беднарская, Шпера, Воловенко, Дубицкая, Костюк, Дехтяр, Выпасняк, Клипаченко, Тихонова, Кирильчук

1 октября в финале "Мрия-2006" сошлась с бразильской Sao Pedro. Украинки прекрасно провели поединок, не стушевались, когда пропустили мяч на 4-й минуте, и еще до окончания первого тайма вышли вперед. Отличились Юлия Костюк и Паулина Беднарская.

Во втором тайме Анастасия Клипаченко увеличила преимущество нашей команды, а в третьем тайме Ирина Дубицкая забила четвертый мяч в ворота бразильянок. Потом соперницы обменялись голами, причем у нас отличилась Юлия Дехтяр. Под занавес матча Sao Pedro забила еще раз, но на общий результат это не повлияло. В итоге 5:3 — победа "Мрии-2006".

Таким образом, наши девушки стали победительницами женского Кубка чемпионов мира-2023.

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