Анатолий Трубин - основной вратарь Шахтера / фото ФК Шахтер

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин попал в символическую сборную 2021 года среди игроков младше 20 лет.

Ее составила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Анатолий Трубин ("Шахтер"), Бенуа Бадиашиле ("Монако"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Нуну Мендеш ("Спортинг"/ ПСЖ), Джуд Беллингем ("Боруссия" Д), Педри ("Барселона"), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Родриго ("Реал"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Джамал Мусиала ("Бавария").

Анатолий Трубин: карьера и достижения

  • 20-летний Трубин является воспитанником "Шахтера", а за первую команду "горняков" дебютировал 26 мая 2019 года в матче с "Мариуполем".
  • В сезоне 2020-2021 Трубин стал основным вратарем команды, вытеснив из состава Андрея Пятова.
  • В сезоне 2020-2021 Трубин попадал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов. 
  • Сейв Трубина был включен в число лучших сейвов ЛЧ 2020-2021.
  • Трубин является самым дорогим украинским вратарем. Transfermarkt оценил его в 8 миллионов евро.
  • За сборную Украины Трубин провел два матча. Он становился самым молодым вратарем сборной в официальных матчах - 19 лет и 242 дня.

Автор: Антон Дударь