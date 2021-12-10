Украинского вратаря включили в символическую сборную года среди молодых футболистов

Анатолий Трубин в этой команде стал единственным не из топ-пятерки европейских чемпионатов.

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин попал в символическую сборную 2021 года среди игроков младше 20 лет. Ее составила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Анатолий Трубин ("Шахтер"), Бенуа Бадиашиле ("Монако"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Нуну Мендеш ("Спортинг"/ ПСЖ), Джуд Беллингем ("Боруссия" Д), Педри ("Барселона"), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Родриго ("Реал"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Джамал Мусиала ("Бавария"). Анатолий Трубин: карьера и достижения 20-летний Трубин является воспитанником "Шахтера", а за первую команду "горняков" дебютировал 26 мая 2019 года в матче с "Мариуполем".

В сезоне 2020-2021 Трубин стал основным вратарем команды, вытеснив из состава Андрея Пятова.

В сезоне 2020-2021 Трубин попадал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

Сейв Трубина был включен в число лучших сейвов ЛЧ 2020-2021.

Трубин является самым дорогим украинским вратарем. Transfermarkt оценил его в 8 миллионов евро.

За сборную Украины Трубин провел два матча. Он становился самым молодым вратарем сборной в официальных матчах - 19 лет и 242 дня. Автор: Антон Дударь

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