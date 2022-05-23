Украинец признался, что недоволен количеством игрового времени в "Реале", однако покидать мадридский клуб не планирует.

Футболист сборной Украины и "Реала" Андрей Лунин поделился мнением о своем будущем в мадридском клубе.

В интервью Вацко Live Лунин рассказал о планах после окончания текущего сезона. Украинец признался, что он расстроен, что имеет мало практики, однако доволен своим статусом в стане "сливочных".

"С одной стороны меня не устраивает количество игрового времени. С другой стороны, многие отмечают и я сам понимаю, что второй вратарь "Реала" - это высокий уровень, достижение. Не всем удается попасть в "Реал", закрепиться, остаться, быть там, играть какие-то матчи и выигрывать трофеи. Трудно достичь этого. Но я не говорю, что меня это устраивает и я доволен. Я недоволен.

Достиг того, что стал вторым вратарем "Реала", эта задача выполнена, хорошо, но хочется двигаться дальше.

Сейчас у меня нет планов покинуть "Реал". Нужно понимать, что пишут по итогам сезона, по результатам. Видят, что я мало сыграл, и спокойно могут написать, что у меня есть желание покинуть клуб, чтобы получать больше игровой практики. Но я на сегодня даже не разговаривал с клубом по поводу следующего сезона. Впереди финал Лиги чемпионов, только после него будут все разговоры, будет определяться состав на следующий сезон", - сказал Лунин.

Голкипер "Реала" также рассказал, что слухи о его возможном уходе из мадридского клуба не влияют на него.

"Слухи на меня никак не влияют. Это уже не первый раз. В течение 5 лет каждые полгода пишут множество информации. Что будет, то будет. Если есть такой интерес, то клубы пообщаются между собой, а потом донесут до меня. А реагировать каждый раз на такую ​​информацию не вижу смысла", - рассказал Лунин.

Добавим, что в текущем сезоне Лунин провел четыре матча - по два в чемпионате Испании и Кубке страны.

Андрей Лунин: карьера в "Реале"