Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал" и перебраться в английский чемпионат.
Как сообщает издание Elnacional.cat, украинец попал в сферу интересов "Ливерпуля".
Главный тренер английского гранда Юрген Клопп хочет подписать качественного дублера для Аллисона. Заменить бразильского вратаря способны испанец Адриан и ирландец Куивин Келлехер, однако их мастерство не устраивает немецкого наставника.
По данным источника, "Реал" готов отпустить Лунина за 20 млн евро и стороны уже приступили к переговорам.
Портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 2 млн евро.
Напомним, "Реал" Мадрид выиграл Суперкубок Испании-2022, обыграв в финале "Атлетик" Бильбао. Этот трофей стал первым для Андрея Лунина в мадридском клубе.
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- Лунин присоединился к мадридскому клубу в июле 2018 года за 8,5 млн евро.
- Украинец проводит второй сезон в составе "сливочных" и за это время сыграл за "Реал" лишь три официальных матча (два из них против "Алькояно").
- В рамках Ла Лиги Лунин еще не играл за мадридцев.
- Андрей Лунин трижды отправлялся в аренду ("Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо"). Его контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2024 года.
- Наставник сборной Украины Александр Петраков посоветовал Лунину покинуть "Реал".
- В то же время президент "Реала" заявил, что у Лунина "будет все в порядке", а украинцам не стоит переживать.