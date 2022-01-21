"Ливерпуль" ищет качественного дублера своему основному вратарю.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал" и перебраться в английский чемпионат.

Как сообщает издание Elnacional.cat, украинец попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Главный тренер английского гранда Юрген Клопп хочет подписать качественного дублера для Аллисона. Заменить бразильского вратаря способны испанец Адриан и ирландец Куивин Келлехер, однако их мастерство не устраивает немецкого наставника.

По данным источника, "Реал" готов отпустить Лунина за 20 млн евро и стороны уже приступили к переговорам.

Портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 2 млн евро.

Напомним, "Реал" Мадрид выиграл Суперкубок Испании-2022, обыграв в финале "Атлетик" Бильбао. Этот трофей стал первым для Андрея Лунина в мадридском клубе.

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