Футболист национальной сборной Украины Сергей Сидорчук может покинуть киевское "Динамо" и продолжить карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.
В подписании 31-летнего полузащитника заинтересован "Аль-Айн", а точнее, главный тренер клуба, украинский специалист Сергей Ребров, под руководством которого Сидорчук уже работал в "Динамо". Об этом сообщает Telegram-канал "Бомбардир".
"Помните Сергей Ребров говорил, что пытается пригласить в свой клуб "Аль-Айн" украинцев? Так вот один из них - Сергей Сидорчук", – говорится в сообщении.
Неизвестно, желает ли 31-летний украинец перейти в клуб из ОАЭ, однако такая возможность у него есть, поскольку Сергей - отец четырех детей.
Захочет ли руководство столичного клуба отпустить футболиста и на каких условиях - тоже неизвестно.
Действующий контракт Сидорчука с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2023 года.
В сезоне-2021/22 Сидорчук отыграл 23 матча во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.
Напомним, в минувшем сезоне "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва выиграл чемпионат страны и Кубкок лиги ОАЭ.
Сергей Сидорчук: карьера
- Сидорчук является воспитанником запорожского "Металлурга". В составе первой команды "Металлурга" в Премьер-лиге дебютировал 23 августа 2009 года в матче против донецкого "Металлурга" (3:0).
- В 2013 году Сидорчук перебрался в киевское "Динамо".
- В составе киевского гранда хавбек сыграл 282 матча, в которых отличился 20 забитыми голами и 19 результативными передачами.
- С "Динамо" Сидорчук трижды становился чемпионом Украины, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
- За национальную сборную Украины Сергей Сидорчук сыграл 52 матча и забил 3 гола. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020).