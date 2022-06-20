Сергей Сидорчук может перебраться в чемпионат ОАЭ.

Футболист национальной сборной Украины Сергей Сидорчук может покинуть киевское "Динамо" и продолжить карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

В подписании 31-летнего полузащитника заинтересован "Аль-Айн", а точнее, главный тренер клуба, украинский специалист Сергей Ребров, под руководством которого Сидорчук уже работал в "Динамо". Об этом сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

"Помните Сергей Ребров говорил, что пытается пригласить в свой клуб "Аль-Айн" украинцев? Так вот один из них - Сергей Сидорчук", – говорится в сообщении.

Неизвестно, желает ли 31-летний украинец перейти в клуб из ОАЭ, однако такая возможность у него есть, поскольку Сергей - отец четырех детей.

Захочет ли руководство столичного клуба отпустить футболиста и на каких условиях - тоже неизвестно.

Действующий контракт Сидорчука с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Сидорчук отыграл 23 матча во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

Напомним, в минувшем сезоне "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва выиграл чемпионат страны и Кубкок лиги ОАЭ.

Сергей Сидорчук: карьера