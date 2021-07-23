Роман Григорчук в прошлом году привел солигорский "Шахтер" к чемпионскому титулу.

Украинский специалист Роман Григорчук покинул пост главного тренера солигорского "Шахтера".

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Стороны пришли к решению расторгнуть контракт по итогам встречи, которая состоялась после матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций против люксембургской "Фолы". В этом поединке "Шахтер" уступил со счетом 1:2.

За неделю до этого "Шахтер" вылетел из второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, уступив болгарскому "Лудогорцу".

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В то же время в чемпионате Беларуси "Шахтер" занимает первое место, а в июне команда установила рекорд, одержав 13 побед на старте чемпионата.

В прошлом сезоне Григорчук привел "Шахтер" к чемпионскому титулу. В сентябре прошлого года он сменил на этом посту другого украинца Юрия Вернидуба.

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Автор: Антон Дударь