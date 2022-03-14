Футболист погиб во время осуществления волонтерской деятельности в Ирпене.

В воскресенье, 13 марта, в Ирпене на Киевщине в результате вражеских обстрелов погиб украинский футболист-волонтер Александр Иващик. У мужчины остались двое несовершеннолетних детей и жена.

С начала войны Александр помогал людям. В свое время помог эвакуироваться сотням людей, особенно пожилым.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Сегодня есть еще одна болезненная потеря. Под вражеским огнем в Ирпене погиб наш волонтер Александр Иващик. Саша был футболистом, играл за ирпенскую ветеранскую команду. С начала войны бросился помогать людям. Помог эвакуироваться сотням людей, особенно преклонных лет. У Александра Иващика осталась жена и двое маленьких детей. Вечная Память!", - написал Маркушин.

Александр Иващик выступал на позиции форварда. Поиграл в любительских лигах Киевщины, был лучшим бомбардиром и игроком ряда клубов - "Буча 03", "Налоговый Университет" (Ирпень), ФК "Мироцкое", ФК "Чабаны", "Олимп" (Дмитровка) и другие.

Также погибший играл в футзал – выступал за ветеранские команды Киева и области. Последней командой Александра была ирпенская "BKZ".

Вас также могут заинтересовать новости: