Бывший защитник львовских "Карпат" Василий Кравец отправился в аренду в "Спортинг Хихон". Этот испанский клуб арендовал Кравца у "Леганеса" с обязательным выкупом, если команда выйдет из Сегунды в Ла Лигу.
О том, что сделка официально подтверждена сообщает "Спортинг" на своем сайте.
В прошлом сезоне Василий записал в свой актив 26 поединков за польский "Лех", где тоже выступал на правах аренды. С польской командой Кравец сыграл даже 6 матчей в Лиге Европы. По завершению сезона защитник вернулся в "Леганес".
23-летний Кравец выступал в своей карьере также за испанский клуб "Луго" и львовские "Карпаты". К тому же защитника вызывали в сборную Украины.
У "Спортинга Хихон" уже играет другой украинский защитник и тоже 23-летний - Богдан Милованов.
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