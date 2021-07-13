"Спортинг Хихон" взял Василия Кравца в аренду с правом выкупа.

Бывший защитник львовских "Карпат" Василий Кравец отправился в аренду в "Спортинг Хихон". Этот испанский клуб арендовал Кравца у "Леганеса" с обязательным выкупом, если команда выйдет из Сегунды в Ла Лигу.

О том, что сделка официально подтверждена сообщает "Спортинг" на своем сайте.

В прошлом сезоне Василий записал в свой актив 26 поединков за польский "Лех", где тоже выступал на правах аренды. С польской командой Кравец сыграл даже 6 матчей в Лиге Европы. По завершению сезона защитник вернулся в "Леганес".

23-летний Кравец выступал в своей карьере также за испанский клуб "Луго" и львовские "Карпаты". К тому же защитника вызывали в сборную Украины.

У "Спортинга Хихон" уже играет другой украинский защитник и тоже 23-летний - Богдан Милованов.

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Автор: Артем Будрин