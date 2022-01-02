Хорватский "Осиек" выкупил у австрийского ЛАСКа контракт украинского футболиста Евгения Чеберко.
Об этом официально сообщает пресс-служба "Осиека".
23-летний защитник подписал с хорватским клубом соглашение до 2025 года. С февраля 2021 года Евгений выступал за "Осиек" на правах аренды.
По неофициальным данным Чеберко обошелся "Осиеку" в 1 миллион 100 тысяч евро. Австрийский ЛАСК хотел вернуть украинца, но "Осиек" сделал денежное предложение, от которого ЛАСК не смог отказаться.
Transfermarkt оценивает Евгения в 750 тысяч евро.
Заметим, что "Осиек" в текущем сезоне делит первую позицию в чемпионате Хорватии вместе с "Риекой" и загребским "Динамо" (у всех по 40 очков, а у "Динамо" еще и матч в запасе)
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Евгений Чеберко: карьера
- В Украине Чеберко выступал за "Днепр" и "Зарю". В 2020 году он присоединился к австрийскому ЛАСКу и сыграл 5 матчей в местном чемпионате. Также в Лиге Европы Евгений в составе ЛАСКа попал в символическую команду по итогам последнего тура сезона 2020/2021.
- На счету Чеберко 1 поединок в футболке национальной сборной Украины.