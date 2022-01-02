Евгений Чеберко официально стал игроком "Осиека".

Хорватский "Осиек" выкупил у австрийского ЛАСКа контракт украинского футболиста Евгения Чеберко.

Об этом официально сообщает пресс-служба "Осиека".

23-летний защитник подписал с хорватским клубом соглашение до 2025 года. С февраля 2021 года Евгений выступал за "Осиек" на правах аренды.

По неофициальным данным Чеберко обошелся "Осиеку" в 1 миллион 100 тысяч евро. Австрийский ЛАСК хотел вернуть украинца, но "Осиек" сделал денежное предложение, от которого ЛАСК не смог отказаться.

Transfermarkt оценивает Евгения в 750 тысяч евро.

Заметим, что "Осиек" в текущем сезоне делит первую позицию в чемпионате Хорватии вместе с "Риекой" и загребским "Динамо" (у всех по 40 очков, а у "Динамо" еще и матч в запасе)

Евгений Чеберко: карьера