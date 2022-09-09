В четверг, 8 сентября, в рамках первого тура группового турнира Лиги Европы состоялся матч "Шерифа" против кипрской "Омонии".
Игра завершилась разгромной победой молдавского коллектива со счетом 3:0.
Разгром "Омонии" начал украинский голкипер "Шерифа" Максим Коваль уже на 2-й минуте. Украинец отдал длинную передачу со своей штрафной, которая стала результативной. Нападающий "Шерифа" Рашид Аканби оказался самым ловким в борьбе за мяч и забил гол.
После перерыва "Шериф" удвоил преимущество благодаря точному удару с пенальти от Ияи Белл Атьемвена. Третий гол в ворота "Омонии" забил Мухаммед Диоп.
"Омония" – "Шериф" – 0:3
Голы: Аканби, 2, Атимвен, 54 (пен), Диоп, 76
Обзор матча (ассист Коваля можно увидеть, начиная с 0:25):
Напомним, Максим Коваль перешел в "Шериф" этим летом из "Аль-Фатеха" на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в 800 тысяч евро.
Максим Коваль: карьера
- Коваль начал свою профессиональную карьеру в 2008 году в запорожском "Металлурге". Он дебютировал в УПЛ в возрасте 16 лет.
- В 2010 году вратарь перешел в киевское "Динамо". В составе "бело-синих" сыграл 107 матчей во всех турнирах.
- На правах аренды выступал за "Говерлу", датский "Оденсе" и испанский "Депортиво".
- В составе национальной сборной Украины сыграл два матча. Был в заявке на Евро-2012.