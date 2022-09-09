Максим Коваль помог своей команде разгромить соперника в 1-м туре Лиги Европы.

В четверг, 8 сентября, в рамках первого тура группового турнира Лиги Европы состоялся матч "Шерифа" против кипрской "Омонии".

Игра завершилась разгромной победой молдавского коллектива со счетом 3:0.

Разгром "Омонии" начал украинский голкипер "Шерифа" Максим Коваль уже на 2-й минуте. Украинец отдал длинную передачу со своей штрафной, которая стала результативной. Нападающий "Шерифа" Рашид Аканби оказался самым ловким в борьбе за мяч и забил гол.

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После перерыва "Шериф" удвоил преимущество благодаря точному удару с пенальти от Ияи Белл Атьемвена. Третий гол в ворота "Омонии" забил Мухаммед Диоп.

"Омония" – "Шериф" – 0:3

Голы: Аканби, 2, Атимвен, 54 (пен), Диоп, 76

Обзор матча (ассист Коваля можно увидеть, начиная с 0:25):

Напомним, Максим Коваль перешел в "Шериф" этим летом из "Аль-Фатеха" на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в 800 тысяч евро.

Максим Коваль: карьера

Коваль начал свою профессиональную карьеру в 2008 году в запорожском "Металлурге". Он дебютировал в УПЛ в возрасте 16 лет.

В 2010 году вратарь перешел в киевское "Динамо". В составе "бело-синих" сыграл 107 матчей во всех турнирах.

На правах аренды выступал за "Говерлу", датский "Оденсе" и испанский "Депортиво".

В составе национальной сборной Украины сыграл два матча. Был в заявке на Евро-2012.

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