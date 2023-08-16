Ангелина Калинина проиграла в трех сетах Онс Жабер из Туниса.

Экс-первая ракетка Украины Ангелина Калинина завершила свои выступления на престижном теннисном турнире в американском Цинциннати.

26-летняя украинка в 1/16 финала в трех сетах проиграла пятой ракетке мира Онс Жабер.

Western & Southern Open - WTA 1000

Ангелина Калинина (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 7:6, 6:7

Обзор матча:

Поединок продлился 2 часа и 44 минуты. За это время украиснкая теннисистка выполнила две подачи навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов.

Отметим, что это была второй поединок теннисисток. Счет в личных встречах 2:0 в пользу представительницы Туниса.

В следующем раунде турнира в Цинциннати Онс Жабер сыграет против победительницы пары Донна Векич (Хорватия) - Виктория Азаренко.

Напомним, ранее турнир в Цинциннати покинули еще две представительницы Украины. Элина Свитолина снялась с соревнований перед матчем первого круга против Каролины Возняцки из-за травмы, а Марта Костюк в первом раунде проиграла представительнице Италии Ясмине Паолини.

Действующей победительницей турнира Western & Southern Open является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.

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