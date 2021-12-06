"Шахтер" вернул себе первое место в турнирной таблице чемпионата.

С 3 по 6 декабря были сыграны матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

В рамках этого тура лидеры чемпионата "Динамо" и "Шахтер" розгромили своих соперников - "бело-синие" на выезде "Верес", а "горняки" дома "Львов".

"Днепр-1" справился в заключительном матче тура с "Черноморцем" и сохранил за собой третье место в турнирной таблице.

Самым эффектным матчем 17-го тура стала битва "Десны" и "Мариуполя", которая завершилась ничьей - 3:3.

Результаты матчей

"Шахтер" - "Львов" - 6:1

Голы: Тете, 45 (с пенальти), Педриньо, 55, Бондаренко, 76, Марлос, 84 (с пенальти), Степаненко, 87, Конопля, 90 - Эрнест, 17

"Верес" - "Динамо" - 0:3

Голы: Вербич, 21, 61, Цыганков, 65

"Рух" - "Ворскла" - 0:0

"Металлист 1925" - "Колос" - 0:1

Гол: Кариока, 27

"Заря" - "Ингулец" - 1:0

Гол: Фаворов, 62

"Десна" - "Мариуполь" - 3:3

Голы: Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 - Кащук, 29, 49 (с пенальти), Хромей, 90

"Александрия" - "Минай" - 3:0

Голы: Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84

"Днепр-1" - "Черноморец" - 3:1

Голы: Пихаленок, 19, Довбик, 64 (пен.), Игнатенко, 71 - Исаенко, 12

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 13 голов.

Автор: Владимир Медяник