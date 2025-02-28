Украинская Премьер-Лига возвращается: смотри матчи на Киевстар ТВ

Недавно после зимней паузы вернулась Украинская Премьер-Лига (УПЛ). Все матчи чемпионата можно просматривать на платформе Киевстар ТВ, а именно на канале УПЛ ТВ (UPL.TV).

Киевстар ТВ стала первой ОТТ-платформой, которая начала транслировать телеканал UPL.TV еще в феврале 2024 года. За один год существования канала, он стал одним из самых популярных в разделе "Спорт". К слову, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ обновила этот раздел, поэтому пользователи теперь могут удобно просматривать расписание трансляций и результаты матчей.

"Мы в Киевстар ТВ стремимся поддерживать развитие украинского спорта, поэтому стали первой ОТТ-платформой, которая начала транслировать UPL.TV. Это позволило еще большей аудитории смотреть матчи УПЛ в высоком качестве и в удобном формате, не пропуская ни одной игры своей любимой команды. Надеемся, что новая часть сезона станет не менее яркой, чем предыдущая", - отметил Павел Рыбак, СЕО Киевстар ТВ.

Руководитель УПЛ ТВ Максим Радченко поделился: "Мы очень благодарны партнерам за поддержку, ведь сотрудничество с крупными ОТТ-платформами позволило получить гарантию доступа к нашим болельщикам, - рассказывает руководитель УПЛ ТВ Максим Радченко, - Болельщики, в свою очередь, получили возможность наслаждаться матчами Чемпионата УПЛ в высоком качестве и удобстве. Это сотрудничество стало знаковым для нашей миссии, поскольку свидетельствует о глубокой вере в украинский футбол, перспективы его развития и продвижения в глобальном медиапространстве".

Видео дня

Главная интрига второй части сезона 2024/25 - удастся ли "Динамо" удержать лидерство и стать чемпионом Украины? Ответы на этот и другие вопросы даст 18-й тур УПЛ.

На платформе доступны не только матчи УПЛ, но и игры Английской Премьер-Лиги, Кубка Англии, Кубка Лиги, Польской Экстраклясы, Немецкой Бундеслиги, Бундеслиги-2, Бельгийской Лиги Жупиле, Кубка Бельгии, Саудовской Про-лиги и другие спортивные события на каналах UPL.TV, Setanta Sports, Setanta Sports+, и эксклюзивно Setanta Sports Premium.

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

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