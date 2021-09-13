С 10 по 13 сентября прошли матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу.
Результаты всех матчей тура
"Александрия" - "Ингулец" - 1:0
Гол: Гринь, 53
"Рух" - "Заря" - 1:1
Голы: Борячук, 37 - Аллахьяр, 74
"Металлист 1925" - "Динамо" - 0:2
Голы: Цыганков, 47, Гармаш, 52
"Шахтер" - "Днепр-1" - 2:0
Голы: Фернандо, 15, Траоре, 87
"Минай" - "Черноморец" - 2:2
Голы: Байдал, 42 (пенальти), Вишневский, 53 - Ванат, 57, Авагимян, 64
"Колос" - "Мариуполь" - 1:3
Голы: Лысенко, 72 - Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26
"Ворскла" - "Десна" - 2:2
Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 - В. Волошин, 26, Безбородько, 32
"Верес" - ПФК "Львов" - 1:0
Гол: Кучеров, 53
Турнирная таблица
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- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Руслан Степанюк, Андрей Кулаков, Денис Безбородько и Лассина Траоре - все они забили по 5 голов.