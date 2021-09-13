Украинская Премьер-лига: результаты 7-го тура, таблица

"Динамо" и "Шахтер" одержали победы, а "Александрия" вышла на третье место.

С 10 по 13 сентября прошли матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу. Результаты всех матчей тура "Александрия" - "Ингулец" - 1:0 Гол: Гринь, 53 "Рух" - "Заря" - 1:1 Голы: Борячук, 37 - Аллахьяр, 74 "Металлист 1925" - "Динамо" - 0:2 Голы: Цыганков, 47, Гармаш, 52 "Шахтер" - "Днепр-1" - 2:0 Голы: Фернандо, 15, Траоре, 87 "Минай" - "Черноморец" - 2:2 Голы: Байдал, 42 (пенальти), Вишневский, 53 - Ванат, 57, Авагимян, 64 "Колос" - "Мариуполь" - 1:3 Голы: Лысенко, 72 - Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26 "Ворскла" - "Десна" - 2:2 Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 - В. Волошин, 26, Безбородько, 32 "Верес" - ПФК "Львов" - 1:0 Гол: Кучеров, 53 Турнирная таблица Читайте также УПЛ: стали известны дата и время матча Динамо - Шахтер в первом круге Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Руслан Степанюк, Андрей Кулаков, Денис Безбородько и Лассина Траоре - все они забили по 5 голов. Автор: Антон Дударь

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