Динамо удерживает лидерство в УПЛ / фото Динамо Киев

С 10 по 13 сентября прошли матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу.

Результаты всех матчей тура

"Александрия" - "Ингулец" - 1:0

Гол: Гринь, 53

"Рух" - "Заря" - 1:1

Голы: Борячук, 37 - Аллахьяр, 74

"Металлист 1925" - "Динамо" - 0:2

Голы: Цыганков, 47, Гармаш, 52

"Шахтер" - "Днепр-1" - 2:0

Голы: Фернандо, 15, Траоре, 87

"Минай" - "Черноморец" - 2:2

Голы: Байдал, 42 (пенальти), Вишневский, 53 - Ванат, 57, Авагимян, 64

"Колос" - "Мариуполь" - 1:3

Голы: Лысенко, 72 - Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26

"Ворскла" - "Десна" - 2:2

Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 - В. Волошин, 26, Безбородько, 32

"Верес" - ПФК "Львов" - 1:0

Гол: Кучеров, 53

Турнирная таблица

upl.ua

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Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

  • Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории. 
  • С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
  • Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Руслан Степанюк, Андрей Кулаков, Денис Безбородько и Лассина Траоре - все они забили по 5 голов.

Автор: Антон Дударь