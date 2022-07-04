Накануне стало известно, что знаменитый бразильский полузащитник Фернандиньо ушел из "Манчестер Сити" и стал игроком "Атлетико Паранаэнсе".
Украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко очень эмоционально обратился к легендарному экс-футболисту "Шахтера".
"Больше, чем просто великий игрок. Больше, чем просто товарищ по команде. Лидер на поле и за пределами поля. С самого первого дня в "Манчестер Сити" ты помог мне почувствовать себя здесь как дома.
Я мог бы много дней говорить о тебе различные хорошие вещи, и мне так повезло, что все эти годы я делил с тобой раздевалку. Я многому научился у тебя и обязательно расскажу своим внукам, что в моей карьере у меня был такой товарищ по команде, как Фернандиньо!
Я желаю тебе всего наилучшего на всю оставшуюся жизнь, потому что ты этого заслуживаешь! Я люблю тебя, брат", - написал Зинченко в своем Инстаграме.
Отметим, что в свое время Фернандиньо очень сильно помог Александру Зинченко адаптироваться и интегрироваться в команду "Манчестер Сити".
В этом сезоне контракт Фернандиньо с "горожанами" подошел к завершению и бразилец решил отправиться играть в свой родной клуб "Атлетико Паранаэнсе".
В сезоне 2021/2022 на счету Фернандиньо 2 гола и 3 ассиста в 33 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
Фернандиньо: карьера и достижения
- Украинским болельщикам Фернандиньо запомнился ярким выступлением за донецкий "Шахтер". С 2005 по 2013 год бразильских хавбек провел 184 матча в составе "горняков", в которых забил 31 гол.
- Шесть раз бразилец становился чемпионом Украины, по четыре раза выигрывал Кубок Украины и Суперкубок Украины. Вместе с "горняками" выиграл Кубок УЕФА в 2009 году.
- В составе "Манчестер Сити" за 8 лет Фернандиньо пять раз побеждал в АПЛ, 6 раз в Кубке английской лиги, дважды в Суперкубке Англии и один раз выиграл Кубок Англии. В сезоне-2020/21 стал финалистом Лиги чемпионов.
- Бразилец также был капитаном "горожан". Всего в футболке "Ман Сити" легендарный хавбек сыграл 383 матча, в которых забил 26 голов и отдал 33 результативных передачи.
- В составе национальной сборной Бразилии Фернандиньо сыграл 53 матча и забил два гола.