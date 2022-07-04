Фернандиньо в свое время очень помог Александру Зинченко адаптироваться в Манчестере.

Накануне стало известно, что знаменитый бразильский полузащитник Фернандиньо ушел из "Манчестер Сити" и стал игроком "Атлетико Паранаэнсе".

Украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко очень эмоционально обратился к легендарному экс-футболисту "Шахтера".

"Больше, чем просто великий игрок. Больше, чем просто товарищ по команде. Лидер на поле и за пределами поля. С самого первого дня в "Манчестер Сити" ты помог мне почувствовать себя здесь как дома.

Я мог бы много дней говорить о тебе различные хорошие вещи, и мне так повезло, что все эти годы я делил с тобой раздевалку. Я многому научился у тебя и обязательно расскажу своим внукам, что в моей карьере у меня был такой товарищ по команде, как Фернандиньо!

Я желаю тебе всего наилучшего на всю оставшуюся жизнь, потому что ты этого заслуживаешь! Я люблю тебя, брат", - написал Зинченко в своем Инстаграме.

Отметим, что в свое время Фернандиньо очень сильно помог Александру Зинченко адаптироваться и интегрироваться в команду "Манчестер Сити".

В этом сезоне контракт Фернандиньо с "горожанами" подошел к завершению и бразилец решил отправиться играть в свой родной клуб "Атлетико Паранаэнсе".

В сезоне 2021/2022 на счету Фернандиньо 2 гола и 3 ассиста в 33 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

Фернандиньо: карьера и достижения