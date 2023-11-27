Гол против "Фрозиноне" стал дебютным для Руслана Малиновского в составе "Дженоа".

В воскресенье, 26 ноября, "Дженоа" играл против "Фрозиноне" в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Украинец Руслан Малиновский забил фантастический гол в этой игре, но его команда проиграла со счетом 1:2.

Полузащитник сборной Украины прокомментировал свой гол в игре против "Фрозиноне" и результат поединка.

"Мой гол ничего не стоит, ведь мы не смогли победить. Мы злые, потому что не смогли набрать очки. У нас был шанс выиграть этот матч, потом все изменил один эпизод. Мы хорошо играли, создали много моментов и хорошо прессинговали. Мы должны проанализировать сделанные ошибки и двигаться вперед. Я забил хороший гол, но если бы мы набрали очки, то было бы еще лучше", - приводит слова Малиновского Tuttomercatoweb.

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Отметим, что Руслан Малиновский был признан лучшим игроком матча "Фрозиноне" - "Дженоа".

В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский сыграл 11 матчей в составе "Дженоа", забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

"Дженоа" набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В следующем туре итальянской Серии А "Дженоа" сыграет против "Эмполи" Виктора Коваленко. Игра состоится 2 декабря.

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