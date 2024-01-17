Андрей Лунин может заменить Мануэля Нойера в "Баварии".

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может сменить клубную прописку будущим летом.

Как сообщает Ok Diario, в услугах 24-летнего украинца заинтересовалась "Бавария", которая активно ищет замену легендарному Мануэлю Нойеру.

По сведениям источника, именно в Лунине руководство немецкого гранда видит долгосрочную замену 37-летнему Нойеру.

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Также сообщается, что сам Андрей Лунин, который имеет немного игровой практики в "Реале", заинтересован в смене клуба.

Стоит отметить, что "Реал" ведет переговоры с "Баварией" по трансферу левого защитника Альфонсо Дэвиса. Таким образом, "сливочные" не станут мешать потенциальному трансферу Лунина. Более того, украинец может стать часть сделки по переходу Дэвиса.

Добавим, что в Андрей Лунин прекрасно воспользовался своим шансом в текущем сезоне и демонстрирует игру высокого уровня. Украинец сыграл за "Реал" 11 матчей, из которых 5 - "сухих". Всего Андрей пропустил 7 голов.

Напомним, Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера сборной Украины в 8 миллионов евро.

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