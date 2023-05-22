Владислав Кочергин забил свой восьмой гол в польском чемпионате.

В воскресенье, 21 мая, состоялся поединок 33-го тура чемпионата Польши, в котором "Висла Плоцк" принимала "Ракув".

Игра проходила на стадоине "Орлен" и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Главным героем встречи стал украинский полузащитник Владислав Кочергин, который отличился двумя забитыми голами и принес победу "Ракуву".

Первый гол украинец забил на 81-й минуте встречи - Владислав отправил мяч в сетку ворот соперника феноменальным ударом с дальней дистанции. Второй мяч Кочергин забил на 85-й минуте, отличившись после передачи Бена Ледермана.

"Висла Плоцк" - "Ракув" - 1:2

Голы: Секульски, 10 - Кочергин, 81, 85

Обзор матча:

Отметим, что "Ракув" играл этот матч в статусе досрочного чемпиона Польши. Команда Владислава Кочергина завоевала чемпионский титул впервые в своей истории.

Украинский полузащитник сыграл в текущем сезоне чемпионата Польши 32 матча и забил 8 голов. Также в его активе 1 гол в 6 матчах кубковых турниров в Польше и 3 забитых мяча в 6 поединках Лиги конференций.

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