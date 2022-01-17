Полузащитник сборной Украины слишком поздно решил вакцинироваться.

В воскресенье, 16 января, "Аталанта" играла против миланского "Интера" в рамках 22-го тура чемпионата Италии по футболу. Матч завершился вничью 0:0.

В заявку на этот поединок не попал украинский полузащитник Руслан Малиновский. Сначала сообщалось, что у футболиста обнаружили коронавирус. На самом деле причина неменого в другом.

В чемпионате Италии с 10 января изменились ковид-протоколы. Теперь даже у футболистов обязательно должен быть сертификат о вакцинации для посещения стадиона.

По информации TuttoAtalanta, Руслан Малиновский и Иосип Иличич слишком поздно решились вакцинироваться и теперь вынуждены ждать, когда получат зеленый сертификат.

Сообщается, что Малиновский и Иличич уже получили первую дозу вакцины, но "зеленый" свет получат только через 15 дней после процедуры.

Следовательно, футболисты не смогут принять участие в ближайших играх "Аталанты". В частности, украинец не сможет сыграть против римского "Лацио" в 23-м туре. Матч запланирован на 22 января.

Читайте такжеТренера Ромы Моуринью с нового года не будут пускать на стадионы в Италии: названа причинаОжидается, что Малиновский сможет вернуться на поле в матче 24-го тура Серии А против "Кальяри".

Добавим, что в нынешнем сезоне на счету украинского полузащитника Руслана Малиновского 18 сыгранных матчей за "Аталанту" в Серии А и 5 забитых голов.

Чемпионат Италии: положение команд