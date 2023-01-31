Правительство Великобритании передаст 2,3 миллиарда фунтов Украине.

Правительство Великобритании передаст Украине все средства, вырученные за продажу футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем в прошлом году.

Как сообщает издание The Telegraph, средства будут направлены в специальный фонд финансовой помощи Украине. В ближайшее время одобрение на проведение транзакции должно последовать от ЕС.

Чистая выручка с продажи ФК "Челси" составляет 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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Сообщается, что деньги поступят на счет фонда, который возглавляет бывший исполнительный директор UNICEF в Великобритании Майк Пенроуз. Из фонда средства пойдут на восстановление образовательных заведений, помощь медицинского характера и другие сферы. Все средства будут распределяться под контролем ЕС.

Отмечается, что сумма в 2,3 млрд фунтов станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории.

Напомним, Роман Абрамович объявил о решении продать английский футбольный клуб "Челси" в начале марта 2022 года. Бизнесмен сообщил, что все вырученные от продажи деньги пойдут в благотворительный фонд, который будет создан для помощи пострадавшим на войне в Украине.

"Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержки долгосрочной работы по восстановлению", - заявил Абрамович.

В мае прошлого года консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли приобрел "Челси" за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов.

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