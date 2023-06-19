Сергей Ребров проведет ротацию состава в игре против Мальты.

В понедельник, 19 июня, сборная Украины в рамках квалификации Евро-2024 по футболу сыграет против Мальты.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров на пресс-конференции перед матчем рассказал, что украинскую команду ждет тяжелая игра.

"Я уверен, что будет тяжелый матч. Они тоже играли 2 дня назад, поэтому будут тоже уставшие, но на этом уровне у них есть достаточно ведущих игроков, и они будут готовиться очень серьезно. Мы в первую очередь должны думать о себе, как мы играем. И я говорил игрокам, что мы уважаем соперника, но должны думать о нашей игре.

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Ожидаю, что мы будем играть в другой футбол, чем в первом матче", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Также наставник "сине-желтых" подтвердил, что к матчу с Мальтой можно ожидать ротацию, но не стал делится деталями о стартовом составе.

"С Мальтой будут играть те игроки, которые готовы играть. Вы увидите, может быть, другой состав, но мы должны делать ротацию. Она точно будет, но посмотрим, что будет", - заявил тренер сборной Украины.

Кроме того, Сергей Ребров ответил на вопрос о форме Михаила Мудрика, который провел неудачные полсезона в "Челси", но в то же время помог "сине-желтым" взять три очка в игре против Северной Македонии.

"Я не считаю, что это проблема, что Михаил не много играет за "Челси", я считаю, что он помогает "Челси". Я вижу, на тренировках он работает, он всегда сосредоточен, очень внимательно относится к тренировкам и играм. Все делают ошибки", - сказал Ребров.

Напомним, Сергей Ребров возглавил сборную Украины 7 июня. Под его руководством команда сыграла два матча. Товарищеский поединок против Германии завершился вничью со счетом 3:3, а игра против Северной Македонии в рамках квалификации Евро-2024 завершилась волевой победой "сине-желтых" со счетом 3:2.

Матч Украина - Мальта пройдет в городе Трнава (Словакия). Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

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