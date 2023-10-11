Украинские команды никогда ранее не побеждали на "БайАрене".

Поединок заключительного тура квалификации Евро-2024 по футболу Украина - Италия пройдет в Германии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, "сине-желтые" сыграют против действующих чемпионов Европы на стадионе "БайАрена" в Леверкузене.

"Мы рады, что переговоры завершились договоренностью о проведении матча Украина - Италия на замечательном стадионе "БайАрена".

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Украинская ассоциация футбола выражает искреннюю благодарность руководству немецкого клуба "Байер" за плодотворное сотрудничество и поддержку, которую оно оказывает украинскому футболу!

Отдельная благодарность - Немецкому футбольному союзу за помощь и содействие в организации этого поединка, а также поддержку Украины в сложные времена испытаний. Мы ценим это и будем всегда помнить ваше гостеприимство!

Уверен, что украинские болельщики, которые приедут 20 ноября в Леверкузен поддержать нашу сборную, также смогут оценить гостеприимство и красоту "БайАрены", - говорится в заявлении вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Стоит отметить, что стадион "БайАрена" является домашней ареной леверкузенского "Байера", выступающего в Бундеслиги. Для украинских команд этот стадион ранее был не очень фартовым. Клубы из Украины шесть раз играли на этой арене, но не побеждали ни разу (2 ничьи и 4 поражения). Разница голов - 1:13.

"Байер" - "Динамо" Киев - 1:1 (групповой раунд Лиги чемпионов-99/00)

"Байер" - "Динамо" Киев - 3:0 (групповой раунд Лиги чемпионов-04/05)

"Байер" - "Таврия" - 3:0 (квалификация Лиги Европы-10/11)

"Байер" - "Металлист" - 0:0 (групповой раунд Лиги Европы-12/13)

"Байер" - "Шахтер" - 4:0 (групповой раунд Лиги чемпионов-13/14)

Добавим, что поединок Украина - Италия состоится 20 ноября в 21:45 по киевскому времени. Этот матч, вероятно, станет решающим для команд в борьбе за путевку на Евро-2024 по футболу.

Напомним, после шести сыгранных туров у сборных Италии и Украины по 7 набранных очков. Команды занимают второе и третье места в группе C квалификации Евро-2024. Лидирует в этой группе Англия с 13 баллами.

В финальную часть Евро-2024 выйдут команды, которые займут в группе первое и второе места.

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