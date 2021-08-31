Наставник сборной также рассказал о состоянии здоровья Романа Яремчука.

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами накануне поединка квалификации ЧМ-2022 против сборной Казахстана.

Слова специалиста приводит Ютуб-канал УАФ.

"Роман Яремчук здоров, будет тренироваться с нами в общей группе. С ним все в порядке, просто после инъекции была небольшая температура, связанная с особенностями организма. Он в строю", - сказал наставник.

"По поводу Казахстана я скажу мнение: я посмотрел игру, которую сыграли в Киеве. Добротная и обученная команда. Считаю, будет тяжелый матч для нас. Украина хочет поехать в Катар - однозначно. Не знаю, хочет ли поехать Казахстан в Катар, а мы хотим. Если мы сыграем неудачно, мы практически выбываем из гонки", - добавил Петраков.

"Искусственный газон? Повторю свои слова: тот, кто умеет играть в футбол, может играть где угодно", - так Петраков ответил на вопрос о том, что на поле "Астана Арены" синтетическое покрытие и адаптировались ли его подопечные к такому газону.

"Мужиков мне понравился в первом матче, забил гол. У Казахстана всегда неплохие вратари, они выделяются. Вообще добротная команда", - озвучил свои впечатления Петраков от будущего оппонента.

Лидер сборной Андрей Ярмоленко также присутствовал на пресс-конференции. Он разговаривал на украинском языке.

"Я немного стеснялся разговаривать на украинском. С родителями я разговариваю на украинском, но у нас с ними не чистый украинский язык. Думал, что если я буду употреблять слова-паразиты, то люди будут смеяться. А потом я как-то дал интервью на украинском и люди сказали, что вроде ничего, красиво разговариваю. Поэтому решил это сделать и сегодня. Если всем нравится, буду общаться на украинском", - отметил Ярмоленко.

Петраков добавил к словам Ярмоленко:

"Мне нравится, я тоже тогда буду общаться на украинском. Над ошибками не будете смеяться?".

Казахстан - Украина: перед матчем

Команды начнут игру в 17:00 1 сентября на поле "Астана Арены" в столице Казахстана - Нур-Султане.

Поединок с Казахстаном станет дебютным для Александра Петракова на посту тренера национальной сборной Украины.

Сборная Украины в третьем туре квалификации сенсационно потеряла очки в домашней игре против Казахстана (1:1).

Положение команд в группе D: Франция - 7 очков (3 игры), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).

Украина и Казахстан ранее друг против друга играли в отборе на ЧМ-2006: тогда украинцы выиграли 2:1 и 2:0, а в квалификации на ЧМ-2010 снова наши победили - 3:1 и 2:1.

Матч обслужит бригада арбитров из Литвы во главе с Донатасом Румшасом.

Автор: Артем Будрин