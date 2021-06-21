Сборная Украины ведет борьбу за путевку в плей-офф.

Сборная Украины в 3-м туре группового этапа Евро-2020 в Бухаресте проводит матч против сборной Австрии.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Украина - Австрия.

В этом поединке решается судьба второго и третьего места в группе С. Украине, чтобы сохранить вторую позицию и гарантировать себе выход в плей-офф, достаточно не проиграть.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте - отличились австрийцы. После подачи с углового Кристоф Баумгартнер опередил Илью Забарного и ногой переправил мяч в ворота.

Видео гола Баумгартнера

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Сборная Украины на Евро-2020: главное

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Автор: Антон Дударь