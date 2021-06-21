Украина - Австрия / фото REUTERS
Сборная Украины в 3-м туре группового этапа Евро-2020 в Бухаресте проводит матч против сборной Австрии.
УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Украина - Австрия.
В этом поединке решается судьба второго и третьего места в группе С. Украине, чтобы сохранить вторую позицию и гарантировать себе выход в плей-офф, достаточно не проиграть.
Счет в матче был открыт на 21-й минуте - отличились австрийцы. После подачи с углового Кристоф Баумгартнер опередил Илью Забарного и ногой переправил мяч в ворота.
Видео гола Баумгартнера
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Сборная Украины на Евро-2020: главное
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.
- В двух первых матчах на турнире у "желто-синих" забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Они вошли в историю чемпионатов Европы.
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