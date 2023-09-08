Поединок сборных Украины и Англии пройдет в польском Вроцлаве.

В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет против национальной команды Англии в рамках пятого тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину номинально домашний матч "сине-желтые" проведут в польском городе Вроцлав на стадионе "Тарчински Арена".

Главным арбитром встречи назначен болгарский рефери Георгий Кабаков. Помогать ему будут Мартин Маргаритов и Диян Валков. Четвертый судья - Никола Попов.

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Сборные Англии и Украины уже встречались в рамках отборочного цикла Евро-2024. Во втором туре подопечные Гарета Саутгейта выиграли со счетом 2:0. Голами отличились Харри Кейн и Букайо Сака.

Для сборной Украины это будет четвертая игра в рамках квалификации ЧЕ-2024. Ранее "сине-желтые", помимо поражения от Англии, выиграли у Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0).

Сборная Англии одержала четыре победы в четырех играх: Италия (2:1), Украина (2:0), Мальта (4:0) и Северная Македония (7:0).

Украина - Англия

Ориентировочные составы:

Украина: Бущан, Тымчик, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Ярмоленко, Довбик

Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Уокер, Гехи, Райс, Хендерсон, Чилвелл, Сака, Мэддисон, Кейн

Онлайн-трансляция матча

Турнирная таблица группы С перед 5-м туром

Обзор матча 2-го тура квалификации Евро-2024 Англия - Украина:

Слова тренеров перед матчем

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров:

"К сожалению, есть небольшие повреждения у футболистов. Но мы вызвали 26 игроков, их достаточно. Подобные проблемы есть и у сборной Англии. Я всегда говорил, что мы должны уважать соперника, но акцентировать внимание на своей игре. Несмотря на все повреждения, мы должны показывать нашу игру.

Я должен готовиться к каждой игре. Сейчас поединок с Англией, затем с Италией. Но я сконцентрирован на этой игре, мы не считаем очки, которые должны заработать в двух матчах. Мы должны сосредоточиться на игре, должны сделать максимум для трех очков, а дальше посмотрим, что будет.

К сожалению, уже больше года мы играем за пределами Украины. Мы должны соревноваться в такой ситуации. Уверен, что будет большая поддержка украинцев и поляков. Думаю, будет хорошая атмосфера на стадионе и футболисты ее почувствуют.

Что касается работы, то я очень счастлив, это большая ответственность. Я рад, что присоединился к команде в такое сложное время. Каждый игрок сборной постоянно думает об Украине, мы об этом постоянно говорим. Мы знаем, почему мы здесь на своем месте - потому, что есть парни и девушки, которые борются на передовой за нашу независимость. Для меня, как тренера, это даже легче, ведь не нужно мотивировать подопечных. Они четко знают, за что играют, понимают свою цель, и мы идем к ней".

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Мы понимаем, что во Вроцлаве живут тысячи украинцев, вынужденных бежать от войны, и знаем, насколько эмоциональным может оказаться завтрашний поединок. Но мы приехали играть в футбол и будем пытаться достичь положительного результата.

Украинская сборная - очень опасная и организованная команда, блестяще действующая, прежде всего, на контратаках. Нам нужно сосредоточиться и пытаться нейтрализовать футболистов соперника в центральной зоне.

Мы осознаем, при каких обстоятельствах мы играем. Мы хорошо знаем многих футболистов сборной Украины, выступающих в АПЛ. Мы понимаем, в какой ситуации находится наш соперник. Мы поддерживаем украинцев, но завтра нам следует играть в футбол".