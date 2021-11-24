Команда уходит на каникулы уже 1 декабря, а вернется в игровой режим в марте.

ФК "Металлист" анонсировал на своем официальном сайте программу развлечений для своих болельщиков и всех харьковчан. До этого "желто-синие" завершили первую часть сезона разгромной "сухой" победой над донецким "Олимпиком" (3:0). При этом клуб поставил абсолютный рекорд национального чемпионата по количеству зрителей домашних игр – почти 500 тыс. человек, на порядок опередив клубы высшей лиги. И одновременно стал абсолютным лидером Первой лиги с 50 набранными очками (лучший показатель в стране), располагает лучшим бомбардиром лиги Матеусом Пейшото и вышел в ¼ Кубка Украины.

"Мы хотим быть вместе с вами и в зимний перерыв — 24/7. — сообщает пресс-служба клуба. —Возвращение "Металлиста" на поле запланировано на март, но это не значит, что болельщикам придется скучать все эти месяцы. Мы готовим для вас целую россыпь интересных мероприятий, которые позволят быть вместе с любимым клубом в течение всей зимы".

Команда уходит на каникулы уже 1 декабря, а вернется в игровой режим в марте. В течение всего этого времени на клубном YouTube-канале болельщики могут смотреть прямые трансляции матчей на зимних сборах.

Кроме того, стадион "Металлист" остается центром притяжения для всех харьковчан. Его VIP-пристройка позволяет со вкусом и с размахом отметить новогодние праздники: ультрасовременный ресторан "Металлист" — прекрасное место для проведения корпоративных вечеринок и частных банкетов. В зимний сезон для всех желающих продолжат работать магазины фирменной клубной сети "Metalist Fan Store", где можно приобрести атрибутику клуба, подарки для родных и близких на новогодние и рождественские праздники. А на первом этаже будет организована фотозона, чтобы увековечить яркие воспоминания от празднования.

Для деловых событий подготовлен уникальный конгресс-центр с залами различной вместимости, в самом большом из которых можно разместить до 200 человек. Каждый из залов оборудован всем необходимым для организации бизнес-мероприятий разного масштаба — от деловой встречи до международной конференции.

И, конечно, продолжатся спортивные состязания и связанные с футболом креативные активности. В распоряжение харьковчан клуб предоставляет все 14 полей последнего поколения Академии футбола "Металлист": здесь продолжатся и тренировки, и соревнования. Прямо сейчас можно принять участие в "Металлист-Лиге" — одном из лучших аматорских мини-футбольных турниров Харькова. Запланирован провести турнир по игре FIFA среди болельщиков "Металлиста" с призами от клуба для победителей. И, наконец, здесь приготовили отдельную программу для наших юных гостей. В самое ближайшее время для детей будет организован конкурс рисунка, посвященный футбольной тематике, "Металлисту" и городу Харькову. Результаты детского творчества будут выставляться в холле VIP-зоне Западной трибуны, а их авторов ждут памятные подарки от клуба.

"Мы раскрыли далеко не все свои секреты, но обо всех наших мероприятиях можно узнать в соцсетях клуба Instagram, Telegram, Facebook, TikTok и YouTube — там футбольный клуб будет анонсировать все мероприятия на стадионе "Металлист",— рассказывают в ФК "Металлист". И горячо благодарят своих поклонников: "Футбольный клуб "Металлист" благодарит каждого преданного болельщика, который в этом году поддерживал нашу команду с трибун, экранов телевизоров, в социальных сетях и даже из других стран! Наша суперстатистика-2021 — результат этой удивительной энергии, которая заряжает нас для новых побед!", — поблагодарил клуб своих поклонников.

Автор: Иван Бойко