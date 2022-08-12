В парижском клубе затеяли масштабную чистку состава.

Французский ПСЖ намерен прибегнуть к жестким мерам, что подтолкнуть "лишних" футболистов покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.

Так, по информации издания L’Equipe, руководство парижан может сослать своих футболистов, которые не входят в планы главного тренера Кристофа Гальтье, в резервную команду, выступающую в пятом дивизионе чемпионата Франции. На этом уровне играют любители, полупрофессионалы и вторые команды профессиональных клубов.

В список "баласта" попали несколько именитых футболистов: полузащитники Андер Эррера, Рафинья Алькантара и Юлиан Дракслер, защитник Левен Курзава, а также форвард Мауро Икарди. Также нет места в команде для Тило Керера, Идриссы Гуйе и Эрика Эбимбе.

Эти футболисты должны найти себе новые клубы до завершения трансферного окна (1 сентября). В случае, если кто-то из этих игроков откажется покидать клуб, шейхи отправят их в резерв.

Напомним, этим летом ПСЖ уже попрощался с Калимуэндо, Дагба, Симонсом, Ди Марией и Вейналдумом, но состав команды все равно остается слишком раздутым.

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