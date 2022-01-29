Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер получил дисквалификацию на три матча в Лиге чемпионов.
Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Отмечается, что такое наказание 31-летний футболист понесет за красную карточку, которую он получил в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига" (1:2).
Англичанин получил красную карточку на 83-й минуте за грубый подкат сзади против Андре Силвы.
Читайте такжеОбиделся за критику: Месси грубо оскорбил легенду английского футболаТаким образом, Кайл Уокер не поможет "горожанам" в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонским "Спортингом", а также пропустит первую встречу четвертьфинала, если подопечные Хосепа Гвардиолы смогут туда пробиться.
В нынешнем сезоне Уокер провел 20 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, отличился голом и результативной передачей.
Плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать
- Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта.
- Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов состоится 18 марта. Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 5/6 апреля, ответные поединки - 12/13 апреля.
- Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).