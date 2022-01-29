Кайл Уокер понесет наказание за красную карточку, которую он получил в матче против "Лейпцига".

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер получил дисквалификацию на три матча в Лиге чемпионов.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что такое наказание 31-летний футболист понесет за красную карточку, которую он получил в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига" (1:2).

Англичанин получил красную карточку на 83-й минуте за грубый подкат сзади против Андре Силвы.

Читайте такжеОбиделся за критику: Месси грубо оскорбил легенду английского футболаТаким образом, Кайл Уокер не поможет "горожанам" в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонским "Спортингом", а также пропустит первую встречу четвертьфинала, если подопечные Хосепа Гвардиолы смогут туда пробиться.

В нынешнем сезоне Уокер провел 20 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, отличился голом и результативной передачей.

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