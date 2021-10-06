Чемпионат пройдёт в Германии.

Союз европейских футбольных ассоциаций представил логотип Чемпионата Европы по футболу 2024, который пройдет в Германии.

Об этом сообщает пресс-служба UEFA в Twitter.

Новый логотип представили на Олимпийском стадионе в Берлине. В нем использованы 55 флагов ассоциаций-членов УЕФА, а также использованы очертания Олимпийского стадиона.

В центре логотипа расположен кубок Анри Делоне, а цветные фрагменты вокруг трофея представляют 24 команды-участницы Евро.

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! 🙌#EURO2024pic.twitter.com/9vo7RS5cfu — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021

Напомним, в 2018 году стало известно, что турнир пройдёт в десяти городах Германии. В групповом этапе Чемпионата Европы по футболу 2024 сыграют 24 сборные.

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Автор: Людмила Жерновская