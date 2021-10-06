Логотип Чемпионата Европы по футболу 2024 / фото Twitter/UEFA

Союз европейских футбольных ассоциаций представил логотип Чемпионата Европы по футболу 2024, который пройдет в Германии. 

Об этом сообщает пресс-служба UEFA в Twitter.

Новый логотип представили на Олимпийском стадионе в Берлине. В нем использованы 55 флагов ассоциаций-членов УЕФА, а также использованы очертания Олимпийского стадиона.

В центре логотипа расположен кубок Анри Делоне, а цветные фрагменты вокруг трофея представляют 24 команды-участницы Евро.

Напомним, в 2018 году стало известно, что турнир пройдёт в десяти городах Германии. В групповом этапе Чемпионата Европы по футболу 2024 сыграют 24 сборные. 

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Автор: Людмила Жерновская