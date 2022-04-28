Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата плей-офф Лиги чемпионов.
По информации The Times, в полуфинальной стадии турнира может быть введен так называемый "Финал четырех".
Проведение "Финала четырех" в Лиге чемпионов подразумевает, что количество матчей в каждой из пар на стадии 1/2 финала будет сокращено до одного. При этом полуфиналы и финал могут проводиться в течение одной недели в одном городе.
Предложение по реформе формата плей-офф ЛЧ выдвинула Европейская ассоциация клубов (ECA).
"Спонсорам это очень понравится. Это модель Супербоула, когда все строится не вокруг игры, а вокруг целой недели.
Период внимания будет гораздо более длительным и концентрированным", - заявил пиар-советник Тим Кроу, который помогал в работе над чемпионатами мира и Олимпиадой.
Сейчас, как считает Кроу, о финале ЛЧ все вспоминают только за день до него и для спонсоров это не очень выгодно.
Эта история не нравится объединенной группе "Fans Europe". Они уже высказали свои опасения УЕФА: считают, что для болельщиков такая неделя будет слишком дорогим удовольствием, таким образом, матчи потеряют настоящих фанатов из-за отсутствия домашних стадионов.
"Финал четырех" могут ввести с сезона-2024/25, когда турнир будет проходить по новой схеме. Планируется, что 36 клубов примут участие в едином групповом раунде, где соперник будет определяться по швейцарской системе.
Напомним, что в текущем сезоне в полуфинал турнира прошли "Реал Мадрид", "Вильярреал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов длился с 14 сентября по 8 декабря. В плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждой группы.
- "Шахтер" и "Динамо" в своих группах досрочно стали последними.
- "Челси" - действующий обладатель трофея.
- Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая. Финал будет сыгран 28 мая в Париже.
- Изначально финал ЛЧ должен был принять Санк-Петербург, но из-за военной агрессии РФ УЕФА лишил Россию права принять финал турнира. Кроме того все российские клубы и сборная были отстранены от игр под эгидой ФИФА и УЕФА.