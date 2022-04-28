Новый формат могут ввести с сезона-2024/25.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата плей-офф Лиги чемпионов.

По информации The Times, в полуфинальной стадии турнира может быть введен так называемый "Финал четырех".

Проведение "Финала четырех" в Лиге чемпионов подразумевает, что количество матчей в каждой из пар на стадии 1/2 финала будет сокращено до одного. При этом полуфиналы и финал могут проводиться в течение одной недели в одном городе.

Предложение по реформе формата плей-офф ЛЧ выдвинула Европейская ассоциация клубов (ECA).

"Спонсорам это очень понравится. Это модель Супербоула, когда все строится не вокруг игры, а вокруг целой недели.

Период внимания будет гораздо более длительным и концентрированным", - заявил пиар-советник Тим Кроу, который помогал в работе над чемпионатами мира и Олимпиадой.

Сейчас, как считает Кроу, о финале ЛЧ все вспоминают только за день до него и для спонсоров это не очень выгодно.

Эта история не нравится объединенной группе "Fans Europe". Они уже высказали свои опасения УЕФА: считают, что для болельщиков такая неделя будет слишком дорогим удовольствием, таким образом, матчи потеряют настоящих фанатов из-за отсутствия домашних стадионов.

"Финал четырех" могут ввести с сезона-2024/25, когда турнир будет проходить по новой схеме. Планируется, что 36 клубов примут участие в едином групповом раунде, где соперник будет определяться по швейцарской системе.

Напомним, что в текущем сезоне в полуфинал турнира прошли "Реал Мадрид", "Вильярреал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

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