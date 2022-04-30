Санкции снимать с россиян никто не планирует.

УЕФА вскоре примет решение отстранить все российские клубы и сборные РФ от турниров под эгидой данной организации на сезон 2022/2023.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Источник уточняет, что помимо варианта с однозначным устранением, рассматривается и альтернатива: бан российским командам могут продлить "до дальнейшего уведомления".

"Это означает, что клубы не смогут выступить в еврокубках в новом сезоне, а все сборные (молодежная, юношеская, национальная) выпадут из турниров, проводимых под эгидой Европейского союза", – добавил собеседник СМИ.

Напомним, что 28 февраля российские клубы и национальная сборная РФ были отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Впоследствии ФИФА присудила техническое поражение россиянам в матче полуфинала отбора на ЧМ-2022 против Польши. Российский футбольный союз подавал апелляцию и хотел оспорить вердикт, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне не удовлетворил апелляцию.

Вас также могут заинтересовать новости: