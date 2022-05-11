Новый формат еврокубков вступит в силу с сезона-2024/2025.

Исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубковых турниров, который будет действовать с сезона-2024/2025.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял так называемую "швейцарскую систему". Изменения касаются всех трех еврокубковых турниров - Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Нововведения УЕФА для Лиги чемпионов

Количество клубов, которые будут принимать участие в Лиге чемпионов УЕФА, увеличится с 32 до 36.

Количество команд, представляющих ту или иную страну в еврокубке, будет частично зависеть от успехов прошлого сезона, а не только определяться на основании клубных коэффициентов. Две лучшие страны получат два дополнительных места в турнире.

Количество туров на групповом этапе было 6 (3 соперника, с каждым дома и в гостях), а станет 8 (4 игры дома, 4 - на выезде).

Все 36 команд будут в одной турнирной таблице. Календарь не определен заранее, а зависит от успешности выступления (команда на пике будет играть с такими же побеждающими соперниками, аутсайдер получит сравнимых соперников - так у каждого будет шанс подняться в таблице; при этом аутсайдерам все равно гарантированы матчи с топами).

В новом формате на групповом этапе будет сыграно 144 матча вместо 96 сейчас.

8 туров Лиги чемпионов будут проводиться в течение 10 еврокубковых недель. По одной неделе из еврокубкового календаря будет отдано эксклюзивно Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Исполком УЕФА подтвердил, что все матчи до финала по-прежнему будут проводиться в середине недели, признавая тем самым важность календаря внутренних соревнований по всей Европе.

Каким будет плей-офф Лиги чемпионов

Восемь лучших команд общего этапа ЛЧ автоматически попадут в плей-офф.

Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сразятся в двухматчевом плей-офф и разыграют еще 8 путевок.

Дальше - 1/8 финала в два матча и все по прежнему формату.

Подобным образом также изменится формат Лиги Европы (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций (6 матчей на общем этапе). На общем этапе в обоих турнирах также сыграет по 36 команд.

Кто получит 4 дополнительных путевки в общий этап Лиги чемпионов

Одно место получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге УЕФА (сейчас это "Монако").

Одно место получит национальный чемпион, который квалифицируется по Пути чемпионов, поскольку количество таких путевок увеличится с четырех до пяти (в этом сезоне прошли "Шериф", "Зальцбург", "Мальме" и "Янг Бойз").

Еще по одному дополнительному месту в ЛЧ получат две лучшие страны по итогам еврокубкового сезона (ЛЧ + ЛЕ+ ЛК). Если бы это правило действовало в этом году, то по дополнительной команде в ЛЧ получили бы Англия и Нидерланды.

Напомним, в финале Лиги чемпионов этого сезона сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Поединок состоится 28 мая в Париже. Изначально решающий матч должен был принять Санкт-Петербург, но из-за военной агрессии РФ УЕФА лишил Россию права принять финал турнира.

Кроме того, российские команды не смогут выступать в турнирах под эгидой УЕФА в новом сезоне. А женская футбольная сборная не будет участвовать в чемпионате Европы-2022.

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