УЕФА назвал лучший гол 4-го тура Лиги чемпионов (видео)

Форвард "Вольфсбурга" победил в голосовании.

22-летний нападающий "Вольфсбурга" Лукас Нмеча забил победный гол в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Немец установил окончательный счет 2:1 и его команда одолела "Зальцбург". УЕФА по итогам поединков 4-го тура признал этот гол лучшим. На статус лучшего гола недели также претендовали Карим Бензема (забил в ворота "Шахтера"), Криштиану Роналду (забил "Аталанте") и Роберт Левандовски (забил "Бенфике"). ⚽ Лучший гол 4 тура в Лиге чемпионов забивает нападающий "Вольфсбурга" Лукас Нмеча!#ГолНеделиЛЧ | #UCLGOTWpic.twitter.com/cqgaEYab0k — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 4, 2021 Лига чемпионов 2021-2022: главное Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая. Автор: Артем Будрин

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