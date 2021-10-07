Сборная Украины узнает своих соперников по отбору на чемпионат Европы через год.

Стало известно, когда пройдет церемония жеребьевки отборочного этапа Евро-2024, который будет принимать Германия.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, жеребьевка пройдет 9 октября 2022 года.

Церемония состоится в выставочном центре во Франкфурте.

В ходе жеребьевки 54 сборные, в том числе и сборная Украины, будут распределены по отборочным группам.

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По итогам квалификации путевки на Евро получат 23 сборные (Германия на правах хозяина попадет на турнир автоматически).

Евро-2024: что еще известно

Чемпионат Европы пройдет в июне-июле 2024 года.

Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

5 октября был представлен логотип Евро-2024.

Автор: Антон Дударь