Логотип Евро-2024 / twitter.com/UEFAcom_ru
Стало известно, когда пройдет церемония жеребьевки отборочного этапа Евро-2024, который будет принимать Германия.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, жеребьевка пройдет 9 октября 2022 года.
Церемония состоится в выставочном центре во Франкфурте.
В ходе жеребьевки 54 сборные, в том числе и сборная Украины, будут распределены по отборочным группам.
Читайте такжеУЕФА объяснил, почему показал Крым украинским на логотипе Евро-2024
По итогам квалификации путевки на Евро получат 23 сборные (Германия на правах хозяина попадет на турнир автоматически).
Евро-2024: что еще известно
- Чемпионат Европы пройдет в июне-июле 2024 года.
- Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.
- 5 октября был представлен логотип Евро-2024.