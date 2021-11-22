В УАФ обеспокоились "фарм-клубами" в украинском футболе.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) со следующего сезона планирует внести изменения в правила проведения внутренних соревнований.

По информации ТаТоТаке, УАФ хочет измененить регламент и ввести лимит на арендованных игроков с сезона 2022/23. Это должна сделать сама УПЛ, но в УАФ готовы и самостоятельно инициировать изменения.

Читайте также"Я такой комедии не видел сколько живу": Игорь Суркис раскритиковал работу судей матча Динамо - ЧерноморецОтмечается, что в УАФ заметили проблему после матча "Черноморец" - "Динамо". Проблема в том, что состав "моряков" состоит практически полностью из арендованных у киевского гранда футболистов. Кроме того, "Черноморец" без проблем согласился перенести игру из Одессы в Киев для удобства "Динамо", которое на днях сыграет на НСК "Олимпийский" матч Лиги чемпионов с "Баварией".

Напомним, в нашумевшем поединке "Динамо" нанесло разгромное поражение "Черноморецу" со счетом 1:6, что позволило киевскому клубу по дополнительным показателям выйти на первое место в турнирной таблице УПЛ.

Фактически "Динамо" провело спарринг со своей второй командой:

Сейчас активно критикуют "Динамо" и "Шахтер", которые массово отдали молодых игроков в аренду "Черноморцу" и "Мариуполю" соответственно.

При этом "Динамо" разрешило одесситам задействовать арендованных против себя. "Шахтер" заявил, что не будет разрешать арендованным играть против себя.

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Артем Довбик. На его счету 10 голов.

Автор: Владимир Медяник