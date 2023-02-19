Тренер "Баварии" объяснил поражение против "Боруссии" усталостью игроков после матча с ПСЖ.

В субботу, 18 февраля, состоялся поединок 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Бавария" противостояла "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Игра проходила на стадионе "Боруссия-Парк" и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

У "Баварии" все пошло не по плану в этой игре уже с самого начала - на 8-й минуте встречи защитник мюнхенцев Дайот Упамекано получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Спустя всего пять минут Ларс Штиндль открыл счет в игре и вывел "Боруссию" вперед.

На 35-й минуте Эрик Чупо-Мотинг сравнял счет, забив после передачи канадского защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса.

Во втором тайме "Боруссия" забила еще два гола: на 55-й минуте отличился Йонас Хофман, а на 84-й минуте - французский форвард Маркус Тюрам.

На 93-й минуте Матис Тель отыграл один мяч, но уйти от поражения "Баварии" не удалось.

"Боруссия" М - "Бавария" - 3:2

Голы: Штиндль, 13, Хофманн, 55, Тюрам, 84 - Чупо-Мотинг, 35, Тель, 90+3

"Боруссия" М: Омлин, Лайнер, Итакура, Эльведи, Бенсебаини, Крамер (Вайгль, 56 (Янчке, 90)), Коне, Вольф (Херрманн, 90), Хофманн, Штиндль (Тюрам, 74), Плеа (Нойхаус, 74)

"Бавария": Зоммер, Павар, Упамекано, Блинд, Дэвис, Киммих, Гнабри (Сане, 46), Горецка (Де Лигт, 62), Гравенберх (Мусиала, 46), Мюллер (Канселу, 16), Чупо-Мотинг (Тель, 62)

Предупреждение: Горецка

Удаление: Упамекано (прямая красная)

Обзор матча:

После матча главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман объяснил поражение своей команды тем, что у футболистов не хватило сил после матча Лиги чемпионов против ПСЖ.

"Причиной проигрыша была не только красная карточка. Я думаю, что мы могли решить исход игры в первые семь минут, до красной карточки. Часть вины лежит на нас.

Конечно, ранняя красная карточка усложнила задачу. Нам не хватало сил после игры в Париже", - приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Напомним, "Бавария" победила ПСЖ в первой игре 1/8 Лиги чемпионов в Париже.

В чемпионате Германии "Бавария" идет на первом месте в турнирной таблице с 43 очками в активе. Однако мюнхенцев может опередить "Унион Берлин", если 19 февраля обыграет "Шальке-04". Дортмундская "Боруссия", в свою очередь, может сравняться с "Баварией" по очкам, если победит "Герту".

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