Владислав Супряга прокомментировал свой трансфер в "Сампдорию".

Владислав Супряга, которого итальянская "Сампдория" арендовала у киевского "Динамо", определился со своим игровым номером в новом клубе.

21-летний Супряга признался, что будет играть за генуэзскую команду под козырным седьмым номером, потому что его кумиром является Криштиану Роналду (у которого тоже седьмой номер в "Ман Юнайтед").

Об этом Владислав рассказал для YouTube-канала "Сампдории".

"Мне очень понравилось, как меня встретили. Я не надеялся, что так встретят. Приятно, я очень удивлен. Нравится эта команда, я очень много матчей смотрел. Нравится город. "Сампдория" меня очень хотела, поэтому я рад, что здесь оказался. Своим кумиром считаю Криштиану Роналду. Номер 7 - мой любимый, потому что он играет под ним. Я пытаюсь чему-то учиться у него, поэтому выбрал именно этот номер", - сказал Супряга.

"Прежде всего хочу помочь команде остаться в Серии А, сделаю все возможное, чтобы команда осталась здесь. Стараюсь забить как можно больше голов", - добавил перспективный нападающий.

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Отметим, что "Сампдория" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.

Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать