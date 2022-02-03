Владислав Супряга, которого итальянская "Сампдория" арендовала у киевского "Динамо", определился со своим игровым номером в новом клубе.
21-летний Супряга признался, что будет играть за генуэзскую команду под козырным седьмым номером, потому что его кумиром является Криштиану Роналду (у которого тоже седьмой номер в "Ман Юнайтед").
Об этом Владислав рассказал для YouTube-канала "Сампдории".
"Мне очень понравилось, как меня встретили. Я не надеялся, что так встретят. Приятно, я очень удивлен. Нравится эта команда, я очень много матчей смотрел. Нравится город. "Сампдория" меня очень хотела, поэтому я рад, что здесь оказался. Своим кумиром считаю Криштиану Роналду. Номер 7 - мой любимый, потому что он играет под ним. Я пытаюсь чему-то учиться у него, поэтому выбрал именно этот номер", - сказал Супряга.
"Прежде всего хочу помочь команде остаться в Серии А, сделаю все возможное, чтобы команда осталась здесь. Стараюсь забить как можно больше голов", - добавил перспективный нападающий.
Читайте такжеМиколенко получил еще одного звездного тренера в Эвертоне
Отметим, что "Сампдория" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.
Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать
- Летом 2020 года Супряга вернулся в "Динамо" после успешной аренды в "Днепре-1". Под руководством Мирчи Луческу он сперва даже стал основным форвардом, но позже проиграл конкуренцию партнерам.
- Ранее Владиславом интересовались другие итальянские клубы такие как "Болонья", "Дженоа" и "Салернитана".
- Супряга в этом сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей, но голов не забивал.